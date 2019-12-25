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Fener Jesus’u bitiriyor

aradığı stoperi buldu... Sarı-Lacivertli kulüp Serie A ekiplerinden 'nın Brezilyalı oyuncusu ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen yönetimin Roma ile görüşmeleri sürüyor. Jesus bu sezon ligde sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Fener Jesus’u bitiriyor
Fenerbahçe aradığı stoperi buldu... Sarı-Lacivertli kulüp Serie A ekiplerinden Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 6 aylığına kiralamak isteyen yönetimin Roma ile görüşmeleri sürüyor. Jesus bu sezon ligde sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

MAHMUT AŞİRAN

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