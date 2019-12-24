Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sessizliğini bozdu. Florya'da bir antrenör eşliğinde çalışmalarını tek başına sürdüren Fransız orta saha oyuncusu, kendisine 'ağır' diyenlere cevap verdi.
Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sessizliğini bozdu. Florya'da bir antrenör eşliğinde çalışmalarını tek başına sürdüren Fransız orta saha oyuncusu, kendisine 'ağır' diyenlere cevap verdi.
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