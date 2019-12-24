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  • 24.12.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 16:12

'da Nzonzi çatlağı! Takım arkadaşlarını bombaladı

'da Fatih Terim tarafından "disiplinsiz" davranışları gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Nzonzi takım arkadaşlarını eleştirdi. Kendisine yapılan "ağır" eleştirilerini kabullenmeyen Fransız yıldız, "Ben ileri koşacak, topa hareketlenecek bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum." dedi.

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sessizliğini bozdu. Florya'da bir antrenör eşliğinde çalışmalarını tek başına sürdüren Fransız orta saha oyuncusu, kendisine 'ağır' diyenlere cevap verdi.

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