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Fener’den 3’ü bir yerde!

yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla, ve ile önümüzdeki hafta masaya oturacak. Yönetim 3 oyuncunun da takımda kalmasını istiyor.

Fener’den 3’ü bir yerde!
Fenerbahçe sadece dış de değil, iç transferde de hareketli günler geçirecek gibi görünüyor. Daha önce Nabil Dirar ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, sezon sonunda kontratları sona erecek olan Isla, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile önümüzdeki hafta masaya oturacak. Yönetim 3 oyuncunun da takımda kalmasını istiyor.

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