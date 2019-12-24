Fener’den 3’ü bir yerde!

Fenerbahçe sadece dış transferde değil, iç transferde de hareketli günler geçirecek gibi görünüyor. Daha önce Nabil Dirar ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, sezon sonunda kontratları sona erecek olan Isla, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile önümüzdeki hafta masaya oturacak. Yönetim 3 oyuncunun da takımda kalmasını istiyor.
- Spor
- 24.12.2019
- Gazete
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