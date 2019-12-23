Bugünkü
Takvim

: 3 puan telafi eder!

, "Sahamızda 'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.

3 puan telafi eder!
'de 16. haftasının kapanış maçında bugün saat 20.00'de İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor bu maça mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Bordo- Mavili ekibin teknik patronu , dün futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparken, geçtiğimiz hafta iç sahada kaybedilen Denizli maçına değindi.

Karaman, "Sahamızda 'ye yenildik ve canımız yandı. Bu maçın telafisi deplasmanından alınacak 3 puanla olur. Size güveniyorum" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAM
, neşeli geçen son çalışmanın ardından Konya'ya hareket etti.

TRABZON'DA SARI ALARM
Trabzonspor'da Yusuf, Hosseini, Campi ve Nwakaeme, sarı kart sınırında. Bugün kart görürlerse maçında oynayamayacaklar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: 3 puan telafi eder!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri