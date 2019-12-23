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, Selçuk ile gülemiyor

'ın kaptanı , bu sezon süre aldığı lig maçları içerisinde henüz galibiyet göremedi. Ligde 5 maçta oynayan Selçuk, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kaptan ile gülemiyor
'ın kaptanı , bu sezon süre aldığı lig maçları içerisinde henüz galibiyet göremedi. Ligde 5 maçta oynayan Selçuk, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDA CÖMERT ASLAN
Cimbom dış sahada çıktığı 8 mücadelede yalnızca 2 kez kazanırken, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

CİMBOM İKİ GÜN İZİNLİ
deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da futbolculara iki gün izin verildi. hazırlıkları yarın start alacak.

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