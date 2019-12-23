Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, bu sezon süre aldığı lig maçları içerisinde henüz galibiyet göremedi. Ligde 5 maçta oynayan Selçuk, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
DEPLASMANDA CÖMERT ASLAN
Cimbom dış sahada çıktığı 8 mücadelede yalnızca 2 kez kazanırken, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
CİMBOM İKİ GÜN İZİNLİ
Göztepe deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da futbolculara iki gün izin verildi. Antalyaspor hazırlıkları yarın start alacak.
DEPLASMANDA CÖMERT ASLAN
Cimbom dış sahada çıktığı 8 mücadelede yalnızca 2 kez kazanırken, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
CİMBOM İKİ GÜN İZİNLİ
Göztepe deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da futbolculara iki gün izin verildi. Antalyaspor hazırlıkları yarın start alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.