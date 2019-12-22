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’de yılın son büyük buluşmasında ve karşı karşıya

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın buluşması 19.00’da başlayacak... - derbisinde düdük çalacak.

Kadıköy’de derbi ateşi
Bu akşam herkesin gözü kulağı 'de olacak... Şampiyonluk yarışında tüm kredisini tüketen ve 16. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak yılın son derbisinde düdük çalacak.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hasan Ali, Sadık, Moses ve Zajc ile cezalı Rodrigues yok... Beşiktaş'ta ise Douglas ve Dorukhan forma giyemeyecek. Dev maçta Fenerbahçe'nin 14 yıllık yenilmezlik serisinin sürüp sürmeyeceği merakla bekleniyor.



Fener orta sahasının dinamosu olan Gustavo uzaktan şutlarıyla Beşiktaş için tehdit oluşturabilir.



Sağ kanatta görev yapması beklenen Diaby hızıyla Fenerbahçe defansına sıkıntı yaratmaya çalışacak.



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