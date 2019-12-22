Bu akşam herkesin gözü kulağı Kadıköy'de olacak... Şampiyonluk yarışında tüm kredisini tüketen Fenerbahçe ve Beşiktaş 16. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak yılın son derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hasan Ali, Sadık, Moses ve Zajc ile cezalı Rodrigues yok... Beşiktaş'ta ise Douglas ve Dorukhan forma giyemeyecek. Dev maçta Fenerbahçe'nin 14 yıllık yenilmezlik serisinin sürüp sürmeyeceği merakla bekleniyor.
Fener orta sahasının dinamosu olan Gustavo uzaktan şutlarıyla Beşiktaş için tehdit oluşturabilir.
Sağ kanatta görev yapması beklenen Diaby hızıyla Fenerbahçe defansına sıkıntı yaratmaya çalışacak.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hasan Ali, Sadık, Moses ve Zajc ile cezalı Rodrigues yok... Beşiktaş'ta ise Douglas ve Dorukhan forma giyemeyecek. Dev maçta Fenerbahçe'nin 14 yıllık yenilmezlik serisinin sürüp sürmeyeceği merakla bekleniyor.
Fener orta sahasının dinamosu olan Gustavo uzaktan şutlarıyla Beşiktaş için tehdit oluşturabilir.
Sağ kanatta görev yapması beklenen Diaby hızıyla Fenerbahçe defansına sıkıntı yaratmaya çalışacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.