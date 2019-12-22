Rize kendine geldi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini Oğulcan ve Aminu kaydetti. Çaykur Rizespor deplasmanda 5 maç sonra 3 puan çıkardı. Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini Oğulcan ve Aminu kaydetti. Çaykur Rizespor deplasmanda 5 maç sonra 3 puan çıkardı.
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