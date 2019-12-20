TESFED’den ilk resmi E-Spor turnuvası

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED), Vodafone FreeZone sponsorluğunda ilk resmi turnuvasını düzenleyecek. Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın finalleri 21-22 Aralık'ta İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde oynanacak. Vodafone'lular finalleri Gamer Paketleri ile internetinden yemeden telefonundan canlı izleyebilecek.
A.EFES, CSKA ÖNÜNDE
Euroleague'de A.Efes evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Lig'in zirvesinde bulunan A.Efes, kazanıp galibiyet serisini 9'a çıkarmak istiyor. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
ANTALYA-ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'in 16.haftası'nın açılış maçında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç hakem Fırat Aydınus yönetiminde saat 20.30'da oynanacak.
A.EFES, CSKA ÖNÜNDE
Euroleague'de A.Efes evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Lig'in zirvesinde bulunan A.Efes, kazanıp galibiyet serisini 9'a çıkarmak istiyor. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
ANTALYA-ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'in 16.haftası'nın açılış maçında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç hakem Fırat Aydınus yönetiminde saat 20.30'da oynanacak.
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