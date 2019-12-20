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’den ilk resmi E-Spor turnuvası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

 E-Spor Federasyonu (), Vodafone FreeZone sponsorluğunda ilk resmi turnuvasını düzenleyecek. İşte haberin detayları ve 20 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

TESFED’den ilk resmi E-Spor turnuvası
Türkiye E-Spor Federasyonu (), Vodafone FreeZone sponsorluğunda ilk resmi turnuvasını düzenleyecek. Vodafone FreeZone Kupası'nın finalleri 'ta Ataşehir'deki FDR 'nde oynanacak. Vodafone'lular finalleri Gamer Paketleri ile inden yemeden telefonundan canlı izleyebilecek.

A.EFES, CSKA ÖNÜNDE
Euroleague'de A.Efes evinde CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Lig'in zirvesinde bulunan A.Efes, kazanıp galibiyet serisini 9'a çıkarmak istiyor. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ANTALYA-ANKARAGÜCÜ
Süper Lig'in 16.haftası'nın açılış maçında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç hakem Fırat Aydınus yönetiminde saat 20.30'da oynanacak.

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