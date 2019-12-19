

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM'de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun ekonomik olarak kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar TL'ye ulaştı. Yöneticiler holdinglerini iyi yönetiyorlar ama kulüpler iflas etti. Türk futbolunda deniz bitti Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, kulüplerin 12 milyar TL'lik borcunun 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Ama devlet her seferinde size yardım edemez! " dedi.

Büyük kulüplerin yıllık oyuncu giderinin 500 milyon TL olduğunu söyleyen Sancaklı, "Bu kadar yatırıma karşılık Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk. Ülke olarak neredeyiz? . Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık milleti kandırmayı bırakın" diye konuştu.