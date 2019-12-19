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Milletvekili ve eski cu : Türk futbolunda deniz bitti

Milletvekili ve eski cu , 'de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Sancaklı, “, ve ’ın toplam borcu 9 milyar TL’ye ulaştı. Holdinglerini çok iyi yöneten adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler battı. Türk futbolunda deniz bitti" dedi.


Milletvekili ve eski cu Saffet Sancaklı, 'de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun ekonomik olarak kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, ", , 'ın toplam borcu 9 milyar TL'ye ulaştı. Yöneticiler holdinglerini iyi yönetiyorlar ama kulüpler iflas etti. Türk futbolunda deniz bitti Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, kulüplerin 12 milyar TL'lik borcunun 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Ama devlet her seferinde size yardım edemez! " dedi.

BU MİLLETİ KANDIRMAYIN!
Büyük kulüplerin yıllık oyuncu giderinin 500 milyon TL olduğunu söyleyen Sancaklı, "Bu kadar yatırıma karşılık Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk. Ülke olarak neredeyiz? . Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık milleti kandırmayı bırakın" diye konuştu.



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