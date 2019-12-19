

Kartal'dan buruk tur... Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 24 Erzincanspor'a 2-0 yenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna kalmayı başardı. Kartal sahaya yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu bir takımla çıktı.

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