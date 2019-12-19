Bugünkü
Takvim

, 'nda ’a yenildi ama turu geçti

5. tur rövanş maçında 'a 2-0 yenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna kalmayı başardı.


Kartal'dan buruk tur... Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 'a 2-0 yenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna kalmayı başardı. Kartal sahaya yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu bir takımla çıktı.


, UTKU'YU AVLADI
Maçın 24. dakikasında Yunus Emre'nin vuruşunda Utku başarılıydı. 40'da Kerem'in vuruşunda top auta gitti. 45+1'de Yunus Emre Çakır'ın vuruşunda top ağlara gitti.: 1-0.



OSMAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarının 64. dakikasında Lens'in ortasında Umut'un kafa vuruşunda top direğe çarptı. 89'da Osman Şahin topu ağlara yolladı. Böylece maçı 2-0 kaybetti ama turu geçti.



PERFORMANSIMIZ KÖTÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımın performansını beğenmedi. Avcı, "Tur atlamak iyi ama kötü oynadık. Beşiktaş forması ağır bir torbadır. Halı sahada bile oynasan mücadele etmelisin" dedi.

7 GÜNDE 3. YENİLGİ
Beşiktaş Avrupa'da Wolves, ligde Y. maçının ardından kupada da 24 'a yenilerek 7 günde 3. kez kaybetti.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzincan’a yenildi ama turu geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri