Kartal'dan buruk tur... Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 24 Erzincanspor'a 2-0 yenildi. Ancak Siyah-Beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için son 16 turuna kalmayı başardı. Kartal sahaya yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu bir takımla çıktı.
YUNUS EMRE, UTKU'YU AVLADI
Maçın 24. dakikasında Yunus Emre'nin vuruşunda Utku başarılıydı. 40'da Kerem'in vuruşunda top auta gitti. 45+1'de Yunus Emre Çakır'ın vuruşunda top ağlara gitti.: 1-0.
OSMAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarının 64. dakikasında Lens'in ortasında Umut'un kafa vuruşunda top direğe çarptı. 89'da Osman Şahin topu ağlara yolladı. Böylece Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti ama turu geçti.
PERFORMANSIMIZ KÖTÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımın performansını beğenmedi. Avcı, "Tur atlamak iyi ama kötü oynadık. Beşiktaş forması ağır bir torbadır. Halı sahada bile oynasan mücadele etmelisin" dedi.
7 GÜNDE 3. YENİLGİ
Beşiktaş Avrupa'da Wolves, ligde Y. Malatya maçının ardından kupada da 24 Erzincan'a yenilerek 7 günde 3. kez kaybetti.
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