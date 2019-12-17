Trabzon evinde Denizli'ye 2-1 yenilerek zirvede yara aldı. 20'de Pereira'nın ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi. 1 dakika sonra Sturridge'nin pasında Nwakaeme'den önce araya girmek isteyen Oğuz topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
29'da Barrow'un kornerinde Mustafa'nın kafa vuruşunu son anda Uğurcan kurtardı. 37'de Sörloth'un pasında Sturridge topu ağlara gönde rdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
EKUBAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
49'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinden şutunu kaleci kurtardı... 59'da Aissati'nin ortasını Rodallega topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1... 73'te Ekuban kale dibinden kaçırdı.
ABDÜLKADİR GOLE YAKLAŞTI
75'te Trabzonlu Sörloth'un şutu direği yaladı. 81'de Sosa'nın pasında Abdülkadir'in aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. 82'de Rodallega kale dibinde Uğurcan'ı ekarte edip golü buldu: 1-2.
İLK YARIDAKİ GOLE VAR İPTALİ
Trabzon ilk yarıda Sturridge ile 2-0'ı buldu. Ancak VAR'da ofsayt çıkınca gol iptal oldu.
STURRİDGE'DEN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ
İlk golün hazırlayıcısı Sturridge 2. yarıda oyundan düştü. İngiliz futbolcu, 67'de oyundan alınınca tepki gösterdi.
SKORU KORUYAMIYOR!
Trabzonspor öne geçtiği maçlarda tam 14 puan kaybetti... Bordo-Mavililer bu alanda zirvede bulunuyor. Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve son olarak Denizlispor maçlarında öne geçmesine rağmen rakiplerine puan bıraktı.
DENİZLİ'DE 4 ESKİ DOST!
Daha önce Trabzonspor formasını giyen 4 isim dün Denizlispor için ter döktü. Hugo Rodallega, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Olcay Şahan ilk 11'de oynadı.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
29'da Barrow'un kornerinde Mustafa'nın kafa vuruşunu son anda Uğurcan kurtardı. 37'de Sörloth'un pasında Sturridge topu ağlara gönde rdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
EKUBAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
49'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinden şutunu kaleci kurtardı... 59'da Aissati'nin ortasını Rodallega topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1... 73'te Ekuban kale dibinden kaçırdı.
ABDÜLKADİR GOLE YAKLAŞTI
75'te Trabzonlu Sörloth'un şutu direği yaladı. 81'de Sosa'nın pasında Abdülkadir'in aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. 82'de Rodallega kale dibinde Uğurcan'ı ekarte edip golü buldu: 1-2.
İLK YARIDAKİ GOLE VAR İPTALİ
Trabzon ilk yarıda Sturridge ile 2-0'ı buldu. Ancak VAR'da ofsayt çıkınca gol iptal oldu.
STURRİDGE'DEN DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ
İlk golün hazırlayıcısı Sturridge 2. yarıda oyundan düştü. İngiliz futbolcu, 67'de oyundan alınınca tepki gösterdi.
SKORU KORUYAMIYOR!
Trabzonspor öne geçtiği maçlarda tam 14 puan kaybetti... Bordo-Mavililer bu alanda zirvede bulunuyor. Karadeniz Fırtınası, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve son olarak Denizlispor maçlarında öne geçmesine rağmen rakiplerine puan bıraktı.
DENİZLİ'DE 4 ESKİ DOST!
Daha önce Trabzonspor formasını giyen 4 isim dün Denizlispor için ter döktü. Hugo Rodallega, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Olcay Şahan ilk 11'de oynadı.
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