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Başkanı 'den TAKVİM'e özel açıklamalar: bizi izlesin

Başkanı , TAKVİM'İ ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Her maçımıza 200 geliyor. Olayları böyle engelleyebiliriz. ’ye örnek olacağız” dedi.

Türkiye bizi izlesin
Gaziantep Başkanı , TAKVİM'İ ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Taraftarlarımızın sayısını artırmak istiyoruz, şu anda yaklaşık 10-12 bin seyirci ile oynuyoruz. Hedefimiz 20 bin seyirciye çıkabilmek" diye konuştu.

SAYIYI DAHA DA ARTIRACAĞIZ
Başkan Büyükekşi, "'te dernekleri de var. Şu anda her maçımıza yaklaşık 200 kadın taraftarımız geliyor. Bu sayıyı da artırmak ve 'ye örnek olmak istiyoruz" dedi.

HAKEM HATALARINDAN 5 PUAN GİTTİ
Başkan Mehmet Büyükekşi, "Maçlarımızda 2 kere VAR'a gidildi, 2 kırmızı kart gördük. 2 golümüz iptal edildi. 5 puan kaybettik" dedi.



TAKVİM'E HEDEFLERİNİ ANLATTI
G.Antep Başkanı Mehmet Büyükekşi, Takvim Spor Müdürü Tunç Özgen'e hedeflerini anlattı.

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