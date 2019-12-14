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Başkanı : başkanı giderse rahatsız olurum

Başkanı , " Başkanı, kulüp başkanları ile görüşebilir... Ancak oraya Başkanı gidip 2.5 saat kalırsa bundan rahatsız olurum" diye konuştu.

MHK başkanı giderse rahatsız olurum
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Cengiz, "TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir. Bu son derece normal. Ancak oraya MHK Başkanı gelip 2.5 saat kalırsa bundan rahatsız olurum" diye konuştu. Cengiz, TFF'nin harcama limiti kararı hakkında ise, "Bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim. Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon lira harcama limitimiz var" diye konuştu.

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