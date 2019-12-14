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Altay, Demir’i İbrahim’le devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında 'u 1-0 mağlup etti. İşte haberin detayları ve 14 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

Altay, Adana Demir’i İbrahim’le devirdi
TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Altay'a karşılaşmada 3 puanı getiren tek golü 29. dakikada İbrahim Öztürk kaydetti. İzmir ekibi bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükseltti. Konuk ekip ise 18 puanda kaldı.



JURGEN KLOPP 2024'E KADAR LİVERPOOL'DA
Premier Lig ekibi Liverpool'da Jurgen Klopp'un sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı. Liverpool Kulübü, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Klopp'un 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.



15 SAYI ATTI CAVALİERS KAZANDI
NBA'de , deplasmanda San Antonio'yu uzatmada 117-109 yendi. Cedi Osman mücadeleyi 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı. Diğer maçlar: - Philadelphia: 109-115, Detroit-Dallas: 111-122, Denver-Portland: 114-99.

EN AZ KOŞAN İKİNCİ TAKIM!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en az koşan 2. takımı oldu... Sarı-Kırmızılılar maç başına 105.1 kilometre mesafe kat etti.

BELHANDA VE ADEM SINIRDA
A.Gücü maçı öncesinde Belhanda ve Adem kart sınırında. İki futbolcu kart görürse karşısında forma giyemeyecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ
Galatasaray'da olağan Divan Kurulu Toplantısı 18 Aralık Çarşamba yapılacak. Toplantının yine gergin geçmesi bekleniyor.

G.BİRLİĞİ-GÖZTEPE
Süper Lig'de G.Saray-A.Gücü dışında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 15.00'te evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. G.Birliği ise saat 17.00'de Göztepe ile mücadele edecek

GERRARD İLE 2024'E!
İskoçya Ligi ekibi Rangers'ta teknik direktör 'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı. İngiliz efsane, 2018 yılında Glasgow Rangers'ın başına getirilmişti.

ANADOLU EFES-F.BAHÇE
İKİ gün önce Euroleague'de kapışan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün ligde karşılaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da start alacak.

MILINKOVIC GÖNDERİLDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığını duyurdu... 31 yaşındaki Sırp oyuncu orta sahada görev yapıyor.


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