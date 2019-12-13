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Ankaragücü maçında da kulübede

önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen yarın Ankaragücü maçında da kulübede oturacak. Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alacağı ifade ediliyor

Ankaragücü maçında da kulübede
PSG önünde yaklaşık 30 dakika forma giyen Radamel Falcao yarın Ankaragücü maçında da kulübede oturacak. Fiziki olarak büyük eksikleri olan Kolombiyalı yıldızın bu kez ikinci yarının tamamında görev alacağı ifade ediliyor

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