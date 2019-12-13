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O eski halinden eser yok şimdi!

Ülkemize yaşattığı büyük başarıların ardından '' unvanını alan eski günleri mumlara aratıyor... Avrupa’da son 13 maçını da kazanamayan Cimbom, deplasmanda ise 20 maçtır gülemiyor.

O eski halinden eser yok şimdi!
Ülkemize yaşattığı büyük başarıların ardından 'Avrupa Fatihi' unvanını alan Galatasaray eski günleri mumlara aratıyor... Avrupa'da son 13 maçını da kazanamayan Sarı-Kırmızılılar, son 20 deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda tam 14 mağlubiyet yaşadı.

1993'TEN BU YANA EN KÖTÜ PERFORMANS
Grubu 2 puanla bitiren Galatasaray tarihin en kötü 2. performansını tekrarladı. Sarı-Kırmızılılar 1993-94'te de 2 puan toplayabilmişti.

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