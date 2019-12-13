Bunun adı zafer... Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir son maçında Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi. Turuncu- Lacivertliler gruptan lider olarak çıkarken, tarihinde ilk kez bunu başardı.
İRFAN'DAN ÇOK KRİTİK BİR GOL
33'te Laimer'in pasında Thuram topu rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0. 44'te golü bulduk. İrfan Can'ın ceza sahası dışından şutu Sommer'in hamlesine rağmen gol oldu: 1-1.
YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ
87'de Mert, Thuram'ın kafa vuruşunu müthiş kurtardı. 90'da Crivelli golü attı, Başakşehir öne geçti. 90+2'de Thuram'ın kafası direkten döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
BİR İTALYAN İLE BİR ALMAN'I SOLLADI
Başakşehir çok zor olan gruptan hem de lider olarak çıkarak büyük bir başarı elde etti.
FUTBOLCULARIMLA GURUR DUYUYORUM
Buruk, "Müthiş mücadele ettik... Futbolcularımla gurur duyuyorum" dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk futbolcularını övdü... Tecrübeli hoca, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.
KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ
Başakşehir'in son 32 turundaki rakibi pazartesi Nyon'daki kura çekiminde belli olacak. Turuncu-Lacivertliler grubu lider bitirdiği kuraya seri başı olarak katılacak.
İRFAN'DAN ÇOK KRİTİK BİR GOL
33'te Laimer'in pasında Thuram topu rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0. 44'te golü bulduk. İrfan Can'ın ceza sahası dışından şutu Sommer'in hamlesine rağmen gol oldu: 1-1.
YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ
87'de Mert, Thuram'ın kafa vuruşunu müthiş kurtardı. 90'da Crivelli golü attı, Başakşehir öne geçti. 90+2'de Thuram'ın kafası direkten döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
BİR İTALYAN İLE BİR ALMAN'I SOLLADI
Başakşehir çok zor olan gruptan hem de lider olarak çıkarak büyük bir başarı elde etti.
FUTBOLCULARIMLA GURUR DUYUYORUM
Buruk, "Müthiş mücadele ettik... Futbolcularımla gurur duyuyorum" dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk futbolcularını övdü... Tecrübeli hoca, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.
KURA ÇEKİMİ PAZARTESİ
Başakşehir'in son 32 turundaki rakibi pazartesi Nyon'daki kura çekiminde belli olacak. Turuncu-Lacivertliler grubu lider bitirdiği kuraya seri başı olarak katılacak.
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