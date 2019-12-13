aşakşehir

aşakşehir'in

adı zafer...'nda mücadele edenson maçındalideri'ı deplasmandayendi. Turuncu- Lacivertliler gruptançıkarken, tarihinde ilk kez bunu başardı.'te'in pasındatopu rahat bir şekilde filelere gönderdi:. 44'te golü bulduk.'ın ceza sahası dışından şutu'in hamlesine rağmen gol oldu:'de'ın kafa vuruşunu müthiş kurtardı. 90'dagolü attı,öne geçti. 90+2'de'ın kafası direkten döndü. Kalan dakikalarda skor değişmedi.çok zorolan gruptanhem de liderolarak çıkarakbüyük bir başarıelde etti.Buruk, "Müthiş mücadele ettik... Futbolcularımla gurur duyuyorum" dedi.Teknik Direktörüfutbolcularını övdü... Tecrübeli hoca, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.son 32 turundaki rakibi pazartesi Nyon'daki kura çekiminde belli olacak. Turuncu-Lacivertliler grubu lider bitirdiği kuraya seri başı olarak katılacak.