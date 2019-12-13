Asker selamına ceza yok

UEFA'dan asker selamına ceza verilmedi. UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın gol sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı'na ceza verilmeyeceğini açıkladı. Milli Takımımız, Barış Pınarı harekatına katılan askerlerimize destek vermek amacıyla, Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerin ardından asker selamı vermiş; aynı şekilde Avrupa'da mücadele eden ekiplerimizden Başakşehir'de de futbolcular asker selamıyla gol sevinci yaşamıştı. UEFA'nın bu kararı olumlu karşılandı. Ancak UEFA tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.
- Spor
- 13.12.2019
- Gazete
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