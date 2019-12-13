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Asker selamına ceza yok

, A ’ın Arnavutluk ve karşılaşmalarında atılan gollerin ardından yaptığı asker selamına ceza vermeye gerek olmadığını açıkladı.

Asker selamına ceza yok
'dan asker selamına ceza verilmedi. UEFA, A ın gol sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı'na ceza verilmeyeceğini açıkladı. , Barış Pınarı harekatına katılan askerlerimize destek vermek amacıyla, Arnavutluk ve maçlarında atılan gollerin ardından asker selamı vermiş; aynı şekilde Avrupa'da mücadele eden ekiplerimizden 'de de futbolcular asker selamıyla gol sevinci yaşamıştı. UEFA'nın bu kararı olumlu karşılandı. Ancak UEFA tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.

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