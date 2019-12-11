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Krallıkta favori

'nin yıldızı , 2.50'lik oranıyla 'deki gol krallığı oranında ilk sırada bulunuyor. Muriç'i 3.00 oranla Sörloth ve 5.00 oranla Burak takip ediyor.

Krallıkta favori Muriç
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç, 2.50'lik oranıyla Süper Lig'deki gol krallığı oranında ilk sırada bulunuyor. Muriç'i 3.00 oranla Sörloth ve 5.00 oranla Burak takip ediyor.

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