Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç, 2.50'lik oranıyla Süper Lig'deki gol krallığı oranında ilk sırada bulunuyor. Muriç'i 3.00 oranla Sörloth ve 5.00 oranla Burak takip ediyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç, 2.50'lik oranıyla Süper Lig'deki gol krallığı oranında ilk sırada bulunuyor. Muriç'i 3.00 oranla Sörloth ve 5.00 oranla Burak takip ediyor.
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