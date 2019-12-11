G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu PSG maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi... İşte tecrübeli hocanın sözleri: "Kaleciler hariç Paris'e 13 kişiyle geldik. Kariyerimde sıkıntılar, zor anlar olmuştur ama son 3-4 ay en zorlu dönem"
MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ
"Eksik gelsek de 11 kişi sahada olacağız. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. Falcao bizimle ama en fazla 45 dakika oynayabilir"
NEYMAR, CAVANİ VARSA KOLAY
Terim, hücum performanslarının Fransız gazeteci tarafından kötü olarak değerlendirilmesi üzerine ise, "Elinizde Neymar, Cavani, Mbappe, Di Maria ve Icardi varsa kolay tabii" yanıtını verdi.
SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ
Fatih Terim, Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına son ana kadar ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
LEMİNA: ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
PSG maçı öncesine konuşan Mario Lemina, "PSG'ye karşı iyi savunma yapmalıyız ve bunun için de çok çalışmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma" ifadelerini kullandı.
DURAN TOPLARA DİKKAT!
PSG maçı öncesi son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Parc de Princes'te yapan Galatasaray kampa girdi... Fatih Terim dünkü çalışmada duran toplar üzerinde durdu. Tecrübeli hoca, presten top çıkarma çalışması da yaptırdı.
Sakatlıktan kurtulan Falcao'nun PSG maçına yedek başlaması bekleniyor.
YENİ FORVET EMRE
Galatasaray'da forvetlerin sakat olması Fatih Terim'i farklı arayışlara yönlendirdi. Tecrübeli teknik adamın zorlu PSG maçında Emre Mor'u en uçta oynatması bekleniyor. Terim'in sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao'yu ise ikinci yarıda sahaya süreceği belirtildi.
MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ
"Eksik gelsek de 11 kişi sahada olacağız. En önemli şey mücadeleyi bırakmadan oynamaktır. Galatasaray'a da yakışan budur. Falcao bizimle ama en fazla 45 dakika oynayabilir"
NEYMAR, CAVANİ VARSA KOLAY
Terim, hücum performanslarının Fransız gazeteci tarafından kötü olarak değerlendirilmesi üzerine ise, "Elinizde Neymar, Cavani, Mbappe, Di Maria ve Icardi varsa kolay tabii" yanıtını verdi.
SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ
Fatih Terim, Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına son ana kadar ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
LEMİNA: ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
PSG maçı öncesine konuşan Mario Lemina, "PSG'ye karşı iyi savunma yapmalıyız ve bunun için de çok çalışmalıyız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma" ifadelerini kullandı.
DURAN TOPLARA DİKKAT!
PSG maçı öncesi son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Parc de Princes'te yapan Galatasaray kampa girdi... Fatih Terim dünkü çalışmada duran toplar üzerinde durdu. Tecrübeli hoca, presten top çıkarma çalışması da yaptırdı.
Sakatlıktan kurtulan Falcao'nun PSG maçına yedek başlaması bekleniyor.
YENİ FORVET EMRE
Galatasaray'da forvetlerin sakat olması Fatih Terim'i farklı arayışlara yönlendirdi. Tecrübeli teknik adamın zorlu PSG maçında Emre Mor'u en uçta oynatması bekleniyor. Terim'in sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao'yu ise ikinci yarıda sahaya süreceği belirtildi.
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