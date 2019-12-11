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Yaz döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettiren , 2019 yılnda 'ın en çok konuşulan takımı oldu. En fazla kullanılan etiketin de #bugüngünlerdengalatasaray olduğu aktarıldı.

En çok konuşulan Galatasaray!
Yaz döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray, 2019 yılnda Twitter'ın en çok konuşulan takımı oldu. En fazla kullanılan etiketin de #bugüngünlerdengalatasaray olduğu aktarıldı.

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