Beşiktaş, devre arasında forvete transferi yapmayı planlıyordu. Ancak Umut Nayir'in etkili performansı şimdilik yönetimin bu hamlesini rafa kaldırdı. Genç oyuncu Kasımpaşa maçına 2 gol atımştı. Beşiktaş, devre arasında forvete transferi yapmayı planlıyordu. Ancak Umut Nayir'in etkili performansı şimdilik yönetimin bu hamlesini rafa kaldırdı. Genç oyuncu Kasımpaşa maçına 2 gol atımştı.
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