Bugünkü
Takvim

'ta forvete vetosu

, devre arasında forvete transferi yapmayı planlıyordu. Ancak 'in etkili performansı şimdilik yönetimin bu hamlesini rafa kaldırdı. Genç oyuncu Kasımpaşa maçına 2 gol atımştı.

Forvete Umut Nayir vetosu
Beşiktaş, devre arasında forvete transferi yapmayı planlıyordu. Ancak 'in etkili performansı şimdilik yönetimin bu hamlesini rafa kaldırdı. Genç oyuncu Kasımpaşa maçına 2 gol atımştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta forvete Umut Nayir vetosu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri