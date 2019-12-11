Aslan mucize peşinde

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray son maçında PSG deplasmanına çıkacak. Parc de Princes Stadı'nda 23.00'te başlayacak olan zorlu sınavda Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray, grup liderliğini daha önceden garantileyen PSG karşısında az olan Avrupa Ligi şansını kovalayacak.
Son maçlar öncesinde G.Saray'ın 2 puanı bulunuyor.
Son maçlar öncesinde G.Saray'ın 2 puanı bulunuyor.
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