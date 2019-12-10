Vedat Muriç paylaşılamıyor... Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanlar'ın ünlü kulübü Lazio talip oldu. İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.
SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR
Lazio'nun Vedat Muriç için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.
14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriç bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR
Lazio'nun Vedat Muriç için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.
14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR
Kanarya'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriç bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
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