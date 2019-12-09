Timsah’a derin darbe Bursaspor'a büyük şok... TFF 1.Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Bursaspor, Giresunspor'a kendi evinde 3-2 yenilerek ağır bir darbe aldı. Konuk takımın gollerini Ahmet ve Rusescu (2) atarken Bursa'nın golünü Ali ve Seleznov attı. Diğer sonuçlar şöyle: Osmanlı-Altay: 0-0, Altınordu-Adanaspor: 1-0, Adana Demir-Erzurum: 1-0.

Bursaspor'a büyük şok... TFF 1.Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Bursaspor, Giresunspor'a kendi evinde 3-2 yenilerek ağır bir darbe aldı. Konuk takımın gollerini Ahmet ve Rusescu (2) atarken Bursa'nın golünü Ali ve Seleznov attı. Diğer sonuçlar şöyle: Osmanlı-Altay: 0-0, Altınordu-Adanaspor: 1-0, Adana Demir-Erzurum: 1-0. TÜM MANŞETLER