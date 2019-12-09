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Lider kafasını kullanıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

'de hava hakimiyetini kaptırmıyor... Ligde 1. sırada bulunan Yiğidolar kafa toplarında da zirvede. Ligde toplam 578 kez hava topuna çıkan Sivasspor, 302'sinde kazanan taraf oldu.

Lider kafasını kullanıyor
Süper Lig'de Sivasspor hava hakimiyetini kaptırmıyor... Ligde 1. sırada bulunan Yiğidolar kafa toplarında da zirvede. Ligde toplam 578 kez hava topuna çıkan , 302'sinde kazanan taraf oldu.

POTADA AVRUPA AKŞAMI
Erkek takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Program şöyle: Eurocup: 20.00 Rytas-Tofaş, 20.15 Darüşşafaka-Brescia. FİBA ŞL: 20.00 Beşiktaş-Paok, 20.30 Hapoel-Bandırma.

DİŞİ KARTAL 76-72 GALİP
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol i'nin 8. haftasında TRC İnşaat, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 76-72 yenerek ligde 2. galibiyetini aldı.



TURKCELL'DEN BÜYÜK JEST
Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyon olan Yasemin Can ve gümüş alan Aras Kaya ile Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya alan Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş'i Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yis çiçeklerle karşıladı.

DAVIS GÖZ KAMAŞTIRDI
NBA'de , sahasında 'u 142-125 yendi. Lakers takımında Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştı.



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