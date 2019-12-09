Lider kafasını kullanıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de Sivasspor hava hakimiyetini kaptırmıyor... Ligde 1. sırada bulunan Yiğidolar kafa toplarında da zirvede. Ligde toplam 578 kez hava topuna çıkan Sivasspor, 302'sinde kazanan taraf oldu.
POTADA AVRUPA AKŞAMI
Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Program şöyle: Eurocup: 20.00 Rytas-Tofaş, 20.15 Darüşşafaka-Brescia. FİBA ŞL: 20.00 Beşiktaş-Paok, 20.30 Hapoel-Bandırma.
DİŞİ KARTAL 76-72 GALİP
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 76-72 yenerek ligde 2. galibiyetini aldı.
TURKCELL'DEN BÜYÜK JEST
Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyon olan Yasemin Can ve gümüş alan Aras Kaya ile Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya alan Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş'i Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yis çiçeklerle karşıladı.
DAVIS GÖZ KAMAŞTIRDI
NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 142-125 yendi. Lakers takımında Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştı.
POTADA AVRUPA AKŞAMI
Erkek Basketbol takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Program şöyle: Eurocup: 20.00 Rytas-Tofaş, 20.15 Darüşşafaka-Brescia. FİBA ŞL: 20.00 Beşiktaş-Paok, 20.30 Hapoel-Bandırma.
DİŞİ KARTAL 76-72 GALİP
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 76-72 yenerek ligde 2. galibiyetini aldı.
TURKCELL'DEN BÜYÜK JEST
Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyon olan Yasemin Can ve gümüş alan Aras Kaya ile Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya alan Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş'i Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yis çiçeklerle karşıladı.
DAVIS GÖZ KAMAŞTIRDI
NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 142-125 yendi. Lakers takımında Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştı.
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