Başakşehir’e Denizli freni

Süper Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Başakşehir deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece konuk ekibin 3 maçlık serisi sona erdi.
6 DAKİKADA 2 GOL
Başakşehir 54. dakikada Visca ile öne geçerken, 6 dakika sonra Barrow'un golü maçın skorunu belirledi.
6 DAKİKADA 2 GOL
Başakşehir 54. dakikada Visca ile öne geçerken, 6 dakika sonra Barrow'un golü maçın skorunu belirledi.
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