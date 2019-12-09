Başakşehir’e Denizli freni Süper Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Başakşehir deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece konuk ekibin 3 maçlık serisi sona erdi.

Süper Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Başakşehir deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece konuk ekibin 3 maçlık serisi sona erdi.



6 DAKİKADA 2 GOL

Başakşehir 54. dakikada Visca ile öne geçerken, 6 dakika sonra Barrow'un golü maçın skorunu belirledi.