Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü Barrow'dan gelirken, deplasman ekibinin golünü Visca kaydetti.









Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.









18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.

45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.