Shaqiri hayallerini bitiren açıklama

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği iddia edilen Shaqiri'den kötü haber geldi. Liverpool'un Everton'ı 5-2 yendiği karşılaşmada 1 gol atan ve etkili bir futbol sergileyen Kosovalı golcünün karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar Cimbom'da bomba etkisine yol açtı. Liverpool'lu oyuncu, "Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Kariyerime Liverpool'da devam etmek istiyorum. Burada çok büyük hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmeliyim" dedi.
BU SEZON 1 GOL ATTI
Shaqiri bu sezon Liverpool'da 5 resmi karşılaşmada fileleri 1 kez havalandırdı.
BU SEZON 1 GOL ATTI
Shaqiri bu sezon Liverpool'da 5 resmi karşılaşmada fileleri 1 kez havalandırdı.
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