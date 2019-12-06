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hayallerini bitiren açıklama

'ın devre arasında etmek istediği iddia edilen 'den kötü haber geldi. ’lu oyuncu ’lik galibiyeti sonrasında, “Liverpool’dan ayrılmayı düşünmüyorum”dedi

Shaqiri hayallerini bitiren açıklama
Galatasaray'ın devre arasında etmek istediği iddia edilen 'den kötü haber geldi. 'un yendiği karşılaşmada 1 gol atan ve etkili bir futbol sergileyen Kosovalı golcünün karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar Cimbom'da bomba etkisine yol açtı. Liverpool'lu oyuncu, "Buradan ayrılmayı düşünmüyorum. Kariyerime Liverpool'da devam etmek istiyorum. Burada çok büyük hedeflerim var. Bunları gerçekleştirmeliyim" dedi.

BU SEZON 1 GOL ATTI
Shaqiri bu sezon Liverpool'da 5 resmi karşılaşmada fileleri 1 kez havalandırdı.

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