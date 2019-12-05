Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Kırklarelispor, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk etti. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri Burak Sürmeli ve Caner Koca attı. Gaziantep FK'nin tek golünü penaltıdan Kenan Özer kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

GOLLER:

Dk. 45+3 Burak Sürmeli (Kırklarelispor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 79 Caner Koca (Kırklarelispor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Dk. 84 Kenan Özer (Pen.) (Gaziantep FK) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MAÇTAN DAKİKALAR

45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin Altay

GMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 61 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Burak Sürmeli (Dk. 67 Yüksel Şişman)

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kenan Özer, Pawlowski (Dk. 59 Güray Vural), Chibsah (Dk. 46 Kayode), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 19 Jefferson), Furkan Soyalp

Goller: Dk. 45+3 Burak Sürmeli, Dk. 80 Caner Koca (GMG Kırklarelispor), Dk. 86 Kenan Özer (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 90+2 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 13 Emre Balkı, Dk. 50 Burak Sürmeli, Dk. 62 Müslüm Aydoğan, Dk. 90+1 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)