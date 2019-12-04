Potada temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Basketbol ekiplerimiz Avrupa'da zorlu maçlara çıkacaklar. Program şöyle: FIBA Şampiyonlar Ligi: 20.00 Türk Telekom-SİG Strasbourg, 22.00 KK Mornar-Gaziantep. Euroleague Kadınlar: 20.15 Braine-Çukurova, 22.00 Lattes-Fenerbahçe. Eurocup Kadınlar: 19.30 Orman Gençlik- Kayseri, Galatasaray-Bydgoszcz.
KASIMPAŞA HAVUTÇU İLE 1.5 SENELİĞİNE ANLAŞTI
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Tayfur Havutçu ile doldurdu. Şota Arvelatze ve Hikmet Karaman ile hafa içi görüşen Lacivert-Beyazlılar, Havutçu ile 1.5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli hoca daha önce A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapmıştı.
KULAÇLARIMIZ HAVUZDA MADALYA KOVALAYACAK
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda temsilcilerimiz madalya kovalayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar yakalayan yüzücüler, bir yenisini daha eklemek istiyor. Şampiyonada ülkemizi 23 sporcu temsil edecek.
RUIZ FENERBAHÇE'YE BELKİ!
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Ruiz'in F.Bahçe maçına yetiştirilme ihtimali bulunuyor.
TANDOĞAN İSTİFA ETTİ
TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Ali Tandoğan istifa etti. Tecrübeli teknik direktör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Balıkesir'i çok sevdik hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.
KARTAL POTADA MAĞLUP
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 33 sayı farkla 98-65 yenildi. Kartal gruptaki 5. yenilgisini aldı.
DALCI İLE YOLLAR AYRILDI
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı. Dalcı yönetiminde Osmanlıspor 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
KASIMPAŞA HAVUTÇU İLE 1.5 SENELİĞİNE ANLAŞTI
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Tayfur Havutçu ile doldurdu. Şota Arvelatze ve Hikmet Karaman ile hafa içi görüşen Lacivert-Beyazlılar, Havutçu ile 1.5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli hoca daha önce A Milli Takım'da Lucescu'nun yardımcılığını yapmıştı.
KULAÇLARIMIZ HAVUZDA MADALYA KOVALAYACAK
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda temsilcilerimiz madalya kovalayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli başarılar yakalayan yüzücüler, bir yenisini daha eklemek istiyor. Şampiyonada ülkemizi 23 sporcu temsil edecek.
RUIZ FENERBAHÇE'YE BELKİ!
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Ruiz'in F.Bahçe maçına yetiştirilme ihtimali bulunuyor.
TANDOĞAN İSTİFA ETTİ
TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Ali Tandoğan istifa etti. Tecrübeli teknik direktör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz Balıkesir'i çok sevdik hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.
KARTAL POTADA MAĞLUP
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 33 sayı farkla 98-65 yenildi. Kartal gruptaki 5. yenilgisini aldı.
DALCI İLE YOLLAR AYRILDI
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı. Dalcı yönetiminde Osmanlıspor 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
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