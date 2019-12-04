Ogenyi Onazi 351 gün sonra kadroda Trabzonspor'da 18 Aralık 2018 tarihinde oynanan Rizespor maçında aşil tendonu kopan Nijeryalı yıldız Ogenyi Onazi tam 351 gün sonra ilk kez maç kadrosuna alındı...

Bu sezon sakatlıklardan canı çok yanan Trabzonspor'da Ogenyi Onazi sevinci yaşanıyor... Nijeryalı yıldız 351 gün aradan sonra ilk kez maç kadrosuna alındı. 18 Aralık 2018 tarihinde oynanan Rizespor maçında aşil tendonu kopan Nijeryalı yıldız çok uzun bir süredir forma giyemiyordu. Ünal Karaman'ın Onazi'yi Altay karşısında ilk 11'e almayacağı ancak maçın ikinci yarısında oynatacağı öğrenildi.



FIRTINA, ALTAY ÖNÜNDE

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Trabzonspor bu akşam Altay deplasmanına çıkacak. İzmir Atatürk Stadı'nda 18.30'da başlayacak olan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Bordo- Mavililer'in A Spor'dan yayınlanacak maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.



ABDÜLKADİR ÖMÜR ALMANYA YOLCUSU

Mart ayında sahalara dönmesi planlanan Abdülkadir Ömür, tedavisini tamamlamak için 8 Aralık'ta Almanya'ya gidecek. Genç oyuncbuada iki ay tedavi olacak.

