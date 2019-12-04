Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Hekimoğlu Trabzon, Süper Lig'in güçlü temsilcilerinden Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Vakfıkebir İlçe Stadı'nda yoğun yağmur altında ve oldukça ağır bir zeminde oynanan karşılaşmadan Başakşehir, Demba Ba'nın golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Hekimoğlu Trabzon'da Taha Balcı'nın 30. dakikada kullandığı penaltıda, kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

GOL:

Dk. 5' Demba Ba (Başakşehir) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşma şiddetli yağış nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, saha çizgilerinin şiddetli yağıştan dolayı net görülmediği için tekrar çizilmesini istedi.



5. dakikada Aleksic'in kale sahası içine doğru gönderdiği topu takip eden Demba Ba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1

23. dakikada Aleksic'in sağ çaprazdan kullandığı direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kale direği dibinde iyi yer tutan kaleci Bekir meşin yuvarlağı kornere çeldi.



28. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde Miguel Vieira'nın Mertcan Çam'a müdahalesinde hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Taha Balcı'nın kullandığı penaltı atışını Volkan Babacan kurtardı.



38. dakikada Mercan Çam'ın derinlemesine pasında kaleyi karşısında gören Taha Balcı'nın sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

56. dakikada Ali Aydemir'in pasıyla ceza sahası içine giren Maksut'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

84. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Taha Balcı'nın önüne düştü. Taha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.



Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Furkan Ürün xx, Anıl Usta xx

HEKİMOĞLU TRABZON FK: Bekir x, Miraç x (Muhammet Haşim Çoban dk. 65 x), Maksut x, Samet Yalçın x, Talha Yazgan x, Mertcan Çam, xx (Taha Gür dk. 74 x), Hakan Yavuz xx (Ali Aydemir dk. 54 x), Emre Aygün x, Bahadır x, Taha Balcı x, Volkan Altınsoy x

Yedekler: Onur, Hakan Aydın, Caner Aktaş, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan xxx, Muhammed Emin xxx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay xx, Azubuike x (Emre Kaplan dk. 88 ?), Aleksic xx (Crivelli dk. 46 xx), Robinho x (Muhammet Aslantaş dk. 74 x), Demba Ba xxx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Muzaffer Kahraman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic, Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Bahadır (Hekimoğlu Trabzon FK)