Göztepe bir adım öne geçti

Göztepe kupada tur kapısını araladı. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İzmir ekibi 44'te Atınç'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 55. dakikda Yasin farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karagümrük'ün tek golünü 63'te Sosseh kaydetti. Kupada diğer sonuçlar şöyle: Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1, Alanyaspor- Adana: 5-1, Erokspor-Sivas: 0-2.
BUGÜN
13:00 Hekimoğlu-Başakşehir
13:45 Eyüpspor- Antalyaspor
14:30 Kasımpaşa-Vanspor
16:30 Erzurum-Bursaspor
18:30 Altay-Trabzonspor
20:45 Galatasaray-Tuzlaspor
YARIN
13:00 Kırklareli-Gaziantep
14:30 Kayserispor- Manisa
16:30 Altınordu-Denizlispor
18:30 Rizespor-Samsunspor
20:45 Beşiktaş-Erzincanspor
BUGÜN
13:00 Hekimoğlu-Başakşehir
13:45 Eyüpspor- Antalyaspor
14:30 Kasımpaşa-Vanspor
16:30 Erzurum-Bursaspor
18:30 Altay-Trabzonspor
20:45 Galatasaray-Tuzlaspor
YARIN
13:00 Kırklareli-Gaziantep
14:30 Kayserispor- Manisa
16:30 Altınordu-Denizlispor
18:30 Rizespor-Samsunspor
20:45 Beşiktaş-Erzincanspor
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