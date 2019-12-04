Göztepe bir adım öne geçti Göztepe kupada tur kapısını araladı. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İzmir ekibi 44'te Atınç'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 55. dakikda Yasin farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karagümrük'ün tek golünü 63'te Sosseh kaydetti. Kupada diğer sonuçlar şöyle: Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1, Alanyaspor- Adana: 5-1, Erokspor-Sivas: 0-2.

Göztepe kupada tur kapısını araladı. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İzmir ekibi 44'te Atınç'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 55. dakikda Yasin farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karagümrük'ün tek golünü 63'te Sosseh kaydetti. Kupada diğer sonuçlar şöyle: Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1, Alanyaspor- Adana: 5-1, Erokspor-Sivas: 0-2.





BUGÜN



13:00 Hekimoğlu-Başakşehir



13:45 Eyüpspor- Antalyaspor



14:30 Kasımpaşa-Vanspor



16:30 Erzurum-Bursaspor



18:30 Altay-Trabzonspor



20:45 Galatasaray-Tuzlaspor





YARIN

13:00 Kırklareli-Gaziantep



14:30 Kayserispor- Manisa



16:30 Altınordu-Denizlispor



18:30 Rizespor-Samsunspor



20:45 Beşiktaş-Erzincanspor



kupada tur kapısını araladı.takımtur ilk maçında'ü deplasmandamağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.ekibi 44'te'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 55. dakikdafarkı ikiye çıkardı: 0-2. Karagümrük'ün tek golünü 63'te Sosseh kaydetti. Kupada diğer sonuçlar şöyle: Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1, Alanyaspor- Adana: 5-1, Erokspor-Sivas: 0-2.13:00 Hekimoğlu-Başakşehir13:45 Eyüpspor- Antalyaspor14:30 Kasımpaşa-Vanspor16:30 Erzurum-Bursaspor18:30 Altay-Trabzonspor20:45 Galatasaray-Tuzlaspor13:00 Kırklareli-Gaziantep14:30 Kayserispor- Manisa16:30 Altınordu-Denizlispor18:30 Rizespor-Samsunspor20:45 Beşiktaş-Erzincanspor TÜM MANŞETLER