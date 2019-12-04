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Göztepe bir adım öne geçti

Göztepe kupada tur kapısını araladı. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İzmir ekibi 44'te Atınç'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 55. dakikda Yasin farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karagümrük'ün tek golünü 63'te Sosseh kaydetti. Kupada diğer sonuçlar şöyle: Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1, Alanyaspor- Adana: 5-1, Erokspor-Sivas: 0-2.

Göztepe bir adım öne geçti
Göztepe kupada tur kapısını araladı. Sarı-Kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. İzmir ekibi 44'te Atınç'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 55. dakikda Yasin farkı ikiye çıkardı: 0-2. Karagümrük'ün tek golünü 63'te Sosseh kaydetti. Kupada diğer sonuçlar şöyle: Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1, Alanyaspor- Adana: 5-1, Erokspor-Sivas: 0-2.


BUGÜN

13:00 Hekimoğlu-Başakşehir

13:45 Eyüpspor- Antalyaspor

14:30 Kasımpaşa-Vanspor

16:30 Erzurum-Bursaspor

18:30 Altay-Trabzonspor

20:45 Galatasaray-Tuzlaspor


YARIN
13:00 Kırklareli-Gaziantep

14:30 Kayserispor- Manisa

16:30 Altınordu-Denizlispor

18:30 Rizespor-Samsunspor

20:45 Beşiktaş-Erzincanspor

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