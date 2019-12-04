Paok'un sol beki Dimitrios Giannoulis'in menajeri, 'Oyuncum tabii ki Fenerbahçe'ye gelmek ister. Ama sözleşmesi var. Önce PAOK ile görüşülmeli' açıklamasında bulundu. Paok'un sol beki Dimitrios Giannoulis'in menajeri, 'Oyuncum tabii ki Fenerbahçe'ye gelmek ister. Ama sözleşmesi var. Önce PAOK'la görüşülmeli' dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.