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Ferdi Kadıoğlu'ndan 1 dakikada 1 gol 1 asist

İstanbulspor karşısında F.Bahçe'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu 1 dakika içinde 1 asist, 1 gol üreterek alınan galibiyette önemli rol oynadı.

1 dakikada 1 gol 1 asist
İstanbulspor karşısında F.Bahçe'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu 1 dakika içinde 1 asist, 1 gol üreterek alınan galibiyette önemli rol oynadı.

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