Kayseri mesaisi sürdü

Beşiktaş Kayseri ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana Douglas, Dorukhan, Ruiz ve Kartal sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, Kayserispor önünde galibiyet serisinin süreceğini söyledi. Burak, "Taraftarımız önünde galip gelmek istiyoruz" dedi.
GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, Kayserispor önünde galibiyet serisinin süreceğini söyledi. Burak, "Taraftarımız önünde galip gelmek istiyoruz" dedi.
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