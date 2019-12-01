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mesaisi sürdü

ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. , Dorukhan, Ruiz ve sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Kayseri mesaisi sürdü
Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. , Dorukhan, Ruiz ve sakatlıkları nedeniyle katılmadı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDECEK
Beşiktaş'ın golcü yıldızı , önünde galibiyet serisinin süreceğini söyledi. Burak, "Taraftarımız önünde galip gelmek istiyoruz" dedi.

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