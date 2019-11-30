Bugünkü
Takvim

’in spor maçı 11’i hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, zorlu spor derbisinde Nagatomo ve Seri’yi kulübede oturtacak... Tecrübeli hocanın, yarın oynanacak kritik maça 3-5-2 sistemiyle çıkacağı öğrenildi.

Terim’in 11’i hazır
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya süreceği 11'i belirledi.

SOLDA EMRE
Tecrübeli hocanın, yarın oynanacak kritik maça 3-5-2 sistemiyle çıkacağı öğrenildi. Club Brugge maçına 11'de başlayan Nagatomo ve Seri kulübede olacak. Terim'in maça Muslera, Ahmet, Marcao, Donk, Lemina, Ömer, Mariano, Belhanda, Emre, Feghouli ve Adem 11'i ile çıkması bekleniyor.

RYAN BABEL ALANYA'YA KARŞI SAHADA
Trabzon deplasmanında hem sakatlığı hem de kart cezası nedeniyle oynayamayacak Babel'in Alanya maçına yetişeceği öğrenildi. Babel'in Terim ile sürekli görüştüğü ve Alanya maçında oynamak istediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim’in Trabzonspor maçı 11’i hazır
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri