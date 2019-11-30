G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya süreceği 11'i belirledi.



SOLDA EMRE

Tecrübeli hocanın, yarın oynanacak kritik maça 3-5-2 sistemiyle çıkacağı öğrenildi. Club Brugge maçına 11'de başlayan Nagatomo ve Seri kulübede olacak. Terim'in maça Muslera, Ahmet, Marcao, Donk, Lemina, Ömer, Mariano, Belhanda, Emre, Feghouli ve Adem 11'i ile çıkması bekleniyor.



RYAN BABEL ALANYA'YA KARŞI SAHADA

Trabzon deplasmanında hem sakatlığı hem de kart cezası nedeniyle oynayamayacak Babel'in Alanya maçına yetişeceği öğrenildi. Babel'in Terim ile sürekli görüştüğü ve Alanya maçında oynamak istediği öğrenildi.