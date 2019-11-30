Elinde Burak Yılmaz'dan başka tecrübeli forvet bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş bu soruna ara transferde çözüm bulmayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar'da şimdiden transfer hareketliliği başlamış durumda.



YÖNETİM İNCELEMEYE ALDI

Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'ta forma giyen Aleksandar Prijovic'in menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği belirlendi. Yönetim de Sırp futbolcuyu gündemine aldı.



BOLUSPOR'DA DA FORMA GİYDİ

Ocak ayında 10 milyon Euro'ya PAOK'tan Al İttihad'a transfer olan Prijovic, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki futbolcu 2015'te Boluspor'da oynamıştı.