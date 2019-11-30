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'ta Prijovic sesleri

Devre arasında bütçenin büyük kısmını forvet transferine ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar’da hareketlilik başladı. yönetimi, menajerlerin önerdiği 29 yaşındaki Sırp golcü 'in transferini gündemine aldı...

Prijovic sesleri
Elinde Burak Yılmaz'dan başka tecrübeli forvet bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş bu soruna ara transferde çözüm bulmayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar'da şimdiden transfer hareketliliği başlamış durumda.

YÖNETİM İNCELEMEYE ALDI
Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'ta forma giyen Aleksandar Prijovic'in menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'a önerildiği belirlendi. Yönetim de Sırp futbolcuyu gündemine aldı.

BOLUSPOR'DA DA FORMA GİYDİ
Ocak ayında 10 milyon Euro'ya PAOK'tan Al İttihad'a transfer olan Prijovic, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki futbolcu 2015'te Boluspor'da oynamıştı.

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