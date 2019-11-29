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Terim ’da kazanmak için planını hazırladı!

Terim, pazar günü spor deplasmanında Nwakaeme ve Sosa’ya özel önlem alacak. Savunmaya sürekli baskı yapılacak.

İşte Terim'in imha planı
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde pazar günü oynayacakları spor sınavından 3 puan çıkarmakta kararlı. Tecrübeli hoca kazanarak zirve yarışından uzak kalmak istemiyor.

HATAYA ZORLAYACAK!
Trabzon'un maç kasetlerini defalarca izleyen Terim, bordo-mavili takımın stoperlerine sürekli baskı yaptıracak. Böylece onları hataya zorlayacak.



MENTAL AÇIDAN ÖNE GEÇECEK
Tecrübeli hoca, Trabzon'un baskısını azaltmak için erken gol bulmanın hesaplarını yapıyor. Böylece mental üstünlüğü ele geçirecek.

SÜREKLİ BASKI
Terim, Trabzon'un iki beyni Sosa ve Nwakaeme'ye ise özel önlem alacak. İki yıldıza baskı yapılacak.



MUSLERA İÇİN SEFERBERLİK
Belindeki rahatsızlığa rağmen Brugge maçında forma giyen Muslera'nın deplasmanında da forma giymesi için seferberlik ilan edildi.

18 MAÇTA 6 GALİBİYET
G.Saray bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik e 6 mağlubiyet aldı.



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