La Liga hangi kanalda yayınlanacak? Geçtiğimiz La Liga maçlarının yayın hakları beIN Sports'a aitti. Ancak bu sezon başında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle beIN Sports La Liga maçlarının yayın haklarını alamamıştı. Futbolseverler İspanya Ligi'nin hangi kanalda yayınlanacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyordu. Merak edilen sorular nihayet yanıt buldu. Peki, La Liga hangi kanalda yayınlanacak? La Liga maçları şifreli mi, şifresiz mi olacak? İşte cevaplar...

LA LİGA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

D-Smart, La Liga'nın yayın haklarını aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu sadece futbol değil Bu La Liga! İspanya futbol ligi La Liga, 3 yıl boyunca sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!" ifadeleri yer aldı.