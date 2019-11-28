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'ta sürprizi! ’ya teklifte bulunulacak

’da bulunan yönetici Erdal Torunoğulları, 22 yaşındaki için görüşmelerini sürdürüyor. bu oyuncunun 6 aylığına kiralanmasını hedefliyor.

Kartal’da Pedro sürprizi
Kartal'dan forvet hamlesi... İtalya'da bulunan yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Fiorentina'da oynayan 22 yaşındaki 'yu 6 aylığına kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Pedro bu sezon Fiorentina'da forma şansı bulamadı.

BU SEZON ŞANS BULAMADI
İtalyan ekibine Fluminense'den büyük umutlarla transfer edilen Pedro bu sezon forma giyemedi. 'ı istikbal vaat eden genç oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için ile görüşmelere başlayacağı belirlendi.



FLUMINENSE'DE PARLADI
Pedro, Fiorentina'dan önce oynadığı Fluminense'de son 3 sezonda 26 gol kaydetmişti.


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