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’dan çok büyük fedakarlık

'nın Ankaragücü ile oynanan maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamasına sağlık kurulunun riskli dediği ancak oyuncunun buna rağmen oynamak istediği gelen bilgiler arasında.

Sosa’dan çok büyük fedakarlık
Sosa'nın Ankaragücü ile oynanan maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle oynamasına sağlık kurulunun riskli dediği ancak oyuncunun buna rağmen oynamak istediği gelen bilgiler arasında.

'nın sakatlığına rağmen Ankaragücü önünde oynaması 'ı sevindirdi.

G.SARAY MAÇINA İDEAL 11
Fırtına'da sakatlıkları geçen Obi Mikel ve Sosa'dan sonra Ekuban ve Sturridge de G.Saray maçına kadar hazır olacak. Bu gelişme Karaman'ın yüzünü güldürdü.

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