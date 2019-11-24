Son 5 maç da İstanbul’da Konyaspor galibiyetiyle çıkışını sürdüren Beşiktaş, ligde ilk yarının bitimine kadar olan son 5 maçını da İstanbul'da oynayacak. İlk yarının bitimine kadar Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ın iki deplasmanı ise İstanbul'da olacak. Siyah-Beyazlılar, 14. haftada Kasımpaşa'ya, 16. haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Konyaspor galibiyetiyle çıkışını sürdüren Beşiktaş, ligde ilk yarının bitimine kadar olan son 5 maçını da İstanbul'da oynayacak. İlk yarının bitimine kadar Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ın iki deplasmanı ise İstanbul'da olacak. Siyah-Beyazlılar, 14. haftada Kasımpaşa'ya, 16. haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. TÜM MANŞETLER