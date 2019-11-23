Yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye girecek olan Fenerbahçe'de takımın en golcü ismi Vedat Muric ile en çok asist yapan oyuncusu Max Kruse'nin yokluğu teknik direktör Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor. Yanal'ın özel bir planı var.
TAKIMIN DİZİLİŞİ 4-1-4-1 OLACAK
Takımını Malatya önünde 4-1-4- 1 düzeninde sahaya sürecek olan Yanal, Vedat ve Kruse'nin yokluğunda Mevlüt'ü santrfor oynatacak. Sol açık Rodrigues'in ise özel bir görevi olacak.
KİLİT İSİM GARY RODRİGUES
Yanal, Rodrigues'den her adam eksiltişinde kaleye şut çekmesini istedi. Ayrıca sağ kanattan gelişecek ataklarda Rodrigues'e ceza alanına girerek forvet hattını ikilemesi emri de geldi.
SAĞ BEKTE DİRAR OYNAYACAK
Yanal, Malatya'nın hücum gücüne karşı savunma ve orta saha oyuncularını da uyardığı öğrenildi. Bu arada cezalı Isla'nın yerine sağ bek mevkinde Dirar görev yapacak.
TAKIMIN DİZİLİŞİ 4-1-4-1 OLACAK
Takımını Malatya önünde 4-1-4- 1 düzeninde sahaya sürecek olan Yanal, Vedat ve Kruse'nin yokluğunda Mevlüt'ü santrfor oynatacak. Sol açık Rodrigues'in ise özel bir görevi olacak.
KİLİT İSİM GARY RODRİGUES
Yanal, Rodrigues'den her adam eksiltişinde kaleye şut çekmesini istedi. Ayrıca sağ kanattan gelişecek ataklarda Rodrigues'e ceza alanına girerek forvet hattını ikilemesi emri de geldi.
SAĞ BEKTE DİRAR OYNAYACAK
Yanal, Malatya'nın hücum gücüne karşı savunma ve orta saha oyuncularını da uyardığı öğrenildi. Bu arada cezalı Isla'nın yerine sağ bek mevkinde Dirar görev yapacak.
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