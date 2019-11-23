GARY

RODRİGUES

DİRAR

ile deplasmandazorlu birmücadeleye girecekolantakımın engolcü ismiile en çokasist yapan oyuncusuyokluğu teknik direktörkara kara düşündürüyor.Yanal'ınözel bir planı var.önündedüzeninde sahayasürecek olanveyokluğundasantrfor oynatacak.Sol açıkise özelbir görevi olacak.her adameksiltişinde kaleyeşut çekmesini istedi.Ayrıca sağ kanattangelişecek ataklardacezaalanına girerek forvethattını ikilemesiemri de geldi.hücumgücüne karşı savunmave ortasaha oyuncularınıda uyardığı öğrenildi.Bu arada cezalıIsla'nın yerine sağbek mevkindegörev yapacak.