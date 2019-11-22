TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Özdemir, "Türk futbolunun gelirleri her geçen gün artıyor ama asıl sorun kontrolsüz harcamalardır. Gelirimizin 3-4 katını harcama lüksümüz artık yoktur" diye konuştu.
ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ!
Özdemir, "Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.
PASTANIN BÜYÜMESİ ŞART
TFF Başkanı, "Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. Süper Lig'in izlenme oranını artırmamız lazım. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
SÜPER KUPA YURT DIŞINDA!
Nihat Özdemir, "Süper Kupa'yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dünkü konuşmasında Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir Türk futboluna verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teşekkür etti. Özdemir ayrıca "Böyle bir forumla Türk Futbolunun sorunlarını gündeme getiren Turkuvaz Medya'ya ve Sayın Serhat Albayrak'a teşekkür ederim dedi.
ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ!
Özdemir, "Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.
PASTANIN BÜYÜMESİ ŞART
TFF Başkanı, "Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. Süper Lig'in izlenme oranını artırmamız lazım. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
SÜPER KUPA YURT DIŞINDA!
Nihat Özdemir, "Süper Kupa'yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dünkü konuşmasında Turkuvaz Medya'ya da teşekkür etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir Türk futboluna verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teşekkür etti. Özdemir ayrıca "Böyle bir forumla Türk Futbolunun sorunlarını gündeme getiren Turkuvaz Medya'ya ve Sayın Serhat Albayrak'a teşekkür ederim dedi.
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