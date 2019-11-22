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Başkanı , kulüplere uyarılarda bulundu! "'tan itibaren can yakacak kararlar alacağız"

’nin düzenlediği ’nda konuşan Özdemir, ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi. Başkanı, "'tan itibaren can yakacak kararlar alacağız. yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.

Ocak’ta yanacaklar
TFF Başkanı , Sabah Gazetesi'nin düzenlediği 'nda konuştu. Özdemir, "Türk unun gelirleri her geçen gün artıyor ama asıl sorun kontrolsüz harcamalardır. Gelirimizin 3-4 katını harcama lüksümüz artık yoktur" diye konuştu.

ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ!
Özdemir, "Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.



PASTANIN BÜYÜMESİ ŞART
TFF Başkanı, "Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. 'in izlenme oranını artırmamız lazım. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



SÜPER KUPA YURT DIŞINDA!
Nihat Özdemir, "'yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dünkü konuşmasında 'ya da teşekkür etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir Türk futboluna verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teşekkür etti. Özdemir ayrıca "Böyle bir forumla Türk Futbolunun sorunlarını gündeme getiren Turkuvaz Medya'ya ve Sayın Serhat Albayrak'a teşekkür ederim dedi.

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