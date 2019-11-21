arasında'in istediği transfer operasyonunu yapmak için'yı satmayı planlayan'da büyük kriz patladı!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde menajerile görüşerekyıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "" mesajı yolladı.