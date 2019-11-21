Bugünkü
Takvim

'da isyan 'Fas'lı! ile yönetim arasında savaş başladı

Yönetimin menajer D’Avilla’ya, “’ya kulüp bul” demesi üzerine isyan bayrağı açan yıldız oyuncunun, “Burada çok mutluyum. Kador dışı bıraksanız bile bir yere gitmiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.



Devre arasında Fatih Terim'in istediği transfer operasyonunu yapmak için Younes Belhanda'yı satmayı planlayan Galatasaray'da büyük kriz patladı!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Faslı yıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Belhanda'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da isyan 'Fas'lı! Belhanda ile yönetim arasında savaş başladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri