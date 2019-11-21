Devre arasında Fatih Terim'in istediği transfer operasyonunu yapmak için Younes Belhanda'yı satmayı planlayan Galatasaray'da büyük kriz patladı!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Faslı yıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Belhanda'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.
- Spor
- 21.11.2019
- Gazete
Galatasaray'da isyan 'Fas'lı! Belhanda ile yönetim arasında savaş başladı
Yönetimin menajer D’Avilla’ya, “Belhanda’ya kulüp bul” demesi üzerine isyan bayrağı açan yıldız oyuncunun, “Burada çok mutluyum. Kador dışı bıraksanız bile bir yere gitmiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.
Devre arasında Fatih Terim'in istediği transfer operasyonunu yapmak için Younes Belhanda'yı satmayı planlayan Galatasaray'da büyük kriz patladı!.. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde menajer William D'Avilla ile görüşerek Faslı yıldıza kulüp bulmasını istemişti. Ancak bu gelişme sonrası Belhanda'dan şok bir tepki geldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, yönetime "Hiçbir yere gitmiyorum" mesajı yolladı.
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