Milli Takım zirve yaptı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalaması tutturdu. Milliler, tarihinin en iyi grup performansını elde etti.
AY-YILDIZLILAR İLKİ BAŞARDI
Türkiye, iç sahada gol yemeden maçlarını tamamlayan ilk takım oldu.
Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Polonya bugün Slovenya karşısında kalesini gole kapatırsa Türkiye'nin ardından evinde gol yemeyen ikinci takım olacak...
AY-YILDIZLILAR İLKİ BAŞARDI
Türkiye, iç sahada gol yemeden maçlarını tamamlayan ilk takım oldu.
Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri'nde iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu. Polonya bugün Slovenya karşısında kalesini gole kapatırsa Türkiye'nin ardından evinde gol yemeyen ikinci takım olacak...
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