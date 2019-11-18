Onyekuru'nun Aklı fikri Galatasaray’da

G.Saray'ın transfer etmek istediği Monaco'lu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma gitmek için Rus ekiplerinin tekliflerini geri çevirdi. MESAJI VERDİ
Fransız medyasına göre, Nijeryalı yıldız kanat oyuncusu Lokomotiv Moskova ve CSKA Moskova'nın transfer tekliflerini geri çevirdi. Onyekuru'nun, menajeri William D'Avila ile görüşerek devre arasında eski takımı Galatasaray'a gitmek istediğini ifade etti.
NZONZİ 1 YIL DAHA CİMBOM'DA
İtalyan medyası, G.Saray'ın Roma'dan kiraladığı Nzonzi için sarı- kırmızılıların opsiyon hakkını kullanacağını ve Fransız yıldızın 1 yıl daha Cimbom'da kalacağını yazdı.
MARİANO'YA MALLORCA KANCASI
G.Saray'ın gözden çıkardığı Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Mariano'ya La Liga ekiplerinden Mallarca talip oldu. Devre arası görüşmeler başlayacak.
Fransız medyasına göre, Nijeryalı yıldız kanat oyuncusu Lokomotiv Moskova ve CSKA Moskova'nın transfer tekliflerini geri çevirdi. Onyekuru'nun, menajeri William D'Avila ile görüşerek devre arasında eski takımı Galatasaray'a gitmek istediğini ifade etti.
NZONZİ 1 YIL DAHA CİMBOM'DA
İtalyan medyası, G.Saray'ın Roma'dan kiraladığı Nzonzi için sarı- kırmızılıların opsiyon hakkını kullanacağını ve Fransız yıldızın 1 yıl daha Cimbom'da kalacağını yazdı.
MARİANO'YA MALLORCA KANCASI
G.Saray'ın gözden çıkardığı Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Mariano'ya La Liga ekiplerinden Mallarca talip oldu. Devre arası görüşmeler başlayacak.
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