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Tolga’nın gözü Ay-Yıldız’da

'nin başarılı oyuncusu , daha iyi duruma gelip 'a seçilmek istediğini söyledi. Ciğerci, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı.

Tolga’nın gözü Ay-Yıldız’da
Bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yapan , daha iyi duruma gelip 'a seçilmek istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı.

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